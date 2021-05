Royal Ascot 2021 | quest’anno gli abiti saranno di seconda-mano

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 maggio 2021) La moda sostenibile irrompe ad Ascot. C’è fermento in Gran Bretagna per il ritorno del pubblico all’evento ippico che si tiene alle porte di Londra da più di trecento anni, in programma nel 2021 da martedì 15 a sabato 19 giugno. Se oltremanica è un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’equitazione, per molti Royal Ascot è anche una passerella forse più importante delle sfilate della fashion week. E non solo per i reali. Come da dieci anni a questa parte, l’organizzazione ha diffuso una pubblicazione – in collaborazione con Longines – con le regole di stile da seguire per partecipare alle mondanissime giornate di gare di cavalli. «Sinonimo di stile individuale e scena delle tendenze sartoriali, la Royal Ascot Style Guide quest’anno celebra anche la sostenibilità e l’arte dello shopping consapevole» si legge nell’opuscoletto «vogliamo dimostrare a tutto il mondo che ad Ascot essere vestiti bene non significa necessariamente comprare qualcosa nuovo di zecca».