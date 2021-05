“Ricoverata in ospedale”. Meghan Markle, la voce corre veloce. Cosa sta succedendo (Di martedì 4 maggio 2021) Meghan Markle ha fatto discutere in queste settimane. Prima l’intervista bomba rilasciata con il marito Harry ha scosso tutta l’Inghilterra, poi dopo la morte del principe Filippo ha preferito non recarsi in Inghilterra ufficialmente per la sua gravidanza. Invece pare proprio che non volesse creare ulteriore scompiglio nella già tesa famiglia reale. Non a caso sono già stati pochissimi i momenti di confronto tra il principe, il fratello William e il papà Carlo. Ora però è arrivata un’altra notizia. Una voce sempre più insistente, lanciata da una fonte autorevole, ha riferito che la duchessa di Sussex sarebbe Ricoverata in un ospedale. Al momento non sono stati fatti comunicati da parte della coppia, ma sembra che ci sia certezza a tal proposito. Rivelato anche il motivo che ha costretto l’americana a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021)ha fatto discutere in queste settimane. Prima l’intervista bomba rilasciata con il marito Harry ha scosso tutta l’Inghilterra, poi dopo la morte del principe Filippo ha preferito non recarsi in Inghilterra ufficialmente per la sua gravidanza. Invece pare proprio che non volesse creare ulteriore scompiglio nella già tesa famiglia reale. Non a caso sono già stati pochissimi i momenti di confronto tra il principe, il fratello William e il papà Carlo. Ora però è arrivata un’altra notizia. Unasempre più insistente, lanciata da una fonte autorevole, ha riferito che la duchessa di Sussex sarebbein un. Al momento non sono stati fatti comunicati da parte della coppia, ma sembra che ci sia certezza a tal proposito. Rivelato anche il motivo che ha costretto l’americana a ...

