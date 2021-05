Pnrr | attuando la Costituzione si porrebbe fine ai divari tra Regioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) La questione della ripartizione territoriale delle risorse del cosiddetto Recovery Plan, declinato in Italia come Piano nazionale di ripresa e resilienza (), sta passando come un problema per addetti ai lavori o per esperti di economia o questione meridionale. Se è vero che le scelte spettano a chi abbia le competenze per farle, è vero pure che, con queste, si sta disegnando il futuro del Paese e con le risorse di tutti. Questo ci permette di fare qualche riflessione, da profani. In Italia, le logiche alla base della svolta federalista, dalla riforma del Titolo V alle invocazioni dell’Autonomia Differenziata, auspicata soprattutto da alcunesettentrionali, si basano sul principio della “locomotiva”: una maggiore concentrazione di risorse inpiù ricche ne favorirebbe ulteriore crescita, fino a trainare quelle meno ...