Per chi suona la campana di don Camillo? (Di martedì 4 maggio 2021) A chi intendeva parlare il cardinale Camillo Ruini che in un'intervista a Il Foglio ha messo in guardia dal rischio di scisma della Chiesa tedesca, casus belli le benedizioni "cattoliche" delle coppie omosessuali? Il tema è noto (insieme all'ordinazione sacerdotale delle donne, celibato dei preti e via andare) e si trascina da molto tempo, tanto che lo stesso Papa Francesco in una "lettera" inviata alla Chiesa tedesca nel 2019 ha esortato i cattolici e le gerarchie del Paese guidato dalla cancelliera Merkel a restare uniti a Roma. Altrettanto noto è che il 15 marzo scorso la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un Responsum, citando l'approvazione esplicita di Papa Francesco, in cui si nega la possibilità di una qualsiasi forma di benedizione per le coppie gay. Inutile ricordare che la notizia ha fatto il giro del mondo. Il presidente della ...

