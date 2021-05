Patrizia De Blanck ha difeso un suo amico da un attacco omofobo (Di martedì 4 maggio 2021) Patrizia De Black e l’attacco omofobo Patrizia De Blanck ha protetto e difeso un suo giovane amico da un attacco omofobo nella mattina di domenica scorsa. Lei e Lorenzo Castelluccio, influencer e opinionista di 19 anni, si trovavano a Roma nel quartiere Fleming. Secondo quanto riporta anche il sito Affari Italiani, di lì a poco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 maggio 2021)De Black e l’Deha protetto eun suo giovaneda unnella mattina di domenica scorsa. Lei e Lorenzo Castelluccio, influencer e opinionista di 19 anni, si trovavano a Roma nel quartiere Fleming. Secondo quanto riporta anche il sito Affari Italiani, di lì a poco L'articolo proviene da Novella 2000.

