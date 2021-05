Pallanuoto, Final Four Coppa Italia: via libera a Ortigia, ci sarà a Palermo (Di martedì 4 maggio 2021) Cambio di programma dell’ultim’ora per le Final Four di Coppa Italia 2021 di Pallanuoto in programma a Palermo. Ortigia, che sembrava dover rinunciare per via di una positività al Covid-19 all’interno dello staff, ha il via libera per poter raggiungere la Comunale Olimpionica del capoluogo siciliano e giocare regolarmente la semiFinale contro Brescia alle ore 20.45 di stasera. Questo perché l’intera squadra e lo staff tecnico è risultato negativo al tampone. L’evento era già stato rinviato a marzo proprio per una positività tra le fila di Brescia, ma il calendario non ammetteva stavolta la possibilità di un ulteriore slittamento. Le Final Four, dunque, tornano a essere tali sia di nome che di fatto. Il ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Cambio di programma dell’ultim’ora per ledi2021 diin programma a, che sembrava dover rinunciare per via di una positività al Covid-19 all’interno dello staff, ha il viaper poter raggiungere la Comunale Olimpionica del capoluogo siciliano e giocare regolarmente la semie contro Brescia alle ore 20.45 di stasera. Questo perché l’intera squadra e lo staff tecnico è risultato negativo al tampone. L’evento era già stato rinviato a marzo proprio per una positività tra le fila di Brescia, ma il calendario non ammetteva stavolta la possibilità di un ulteriore slittamento. Le, dunque, tornano a essere tali sia di nome che di fatto. Il ...

sportface2016 : #Pallanuoto, via libera per #Ortigia: sarà alle Final Four di Coppa Italia a #Palermo - siracusaoggi : (Pallanuoto: Ortigia, un positivo al covid niente Final Four di Coppa Italia) - - TgrRaiSicilia : Nel #Gr delle 7,18 parleremo di pallanuoto. l'ortigia non partecipa alla final four di coppa italia per un caso di… - BELLISS16414189 : RT @TgrRaiSicilia: Final Four di pallanuoto e Covid - TGR Sicilia - NuovoSud : Pallanuoto, l'Ortigia rinuncia alla final four di Coppa Italia: uno dello staff positivo al covid -