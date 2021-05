Orari F1 | GP Spagna 2021 | programma prove libere | qualifiche e gara Guida tv Sky e differite TV8

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo i saliscendi lusitani è tempo di Catalogna. Il Circus della F1 volge lo sguardo allae sul tracciato del Montmeló andrà in scena il quarto weekend di questo appassionante Mondiale. Si riprenderà con una situazione di classifica abbastanza chiara: Lewis Hamilton (69 punti), Max Verstappen (61 punti). Usando una terminologia tennistica, il break fatto da Lewis a Portimao è importante perché realizzato in maniera super convincente, battendo chiaramente Max per lettura dei momenti in corsa e capacità di tirar fuori il meglio della propria monoposto quando serviva. Alla fine della fiera, Hamilton è stato il più forte in Portogallo e l’ha ribadito. Sarà, quindi, interessante capire come reagiranno Verstappen e la Red Bull su una pista che spesso offre un quadro fedele della stagione. Dai tecnici, infatti, il circuito catalano viene definito ...