(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Come avevo annunciato in tv al Maurizio Costanzo Show e promesso durante un confronto con Alessandro Zan, per evitare di discutere ancora per mesi un testo divisivo o di rischiare che da un principio giusto nasca una norma sbagliata, ho presentato un disegno di legge che estende le circostanze aggravanti previste dal codice penale a tutti gli atti discriminatori e violenti per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”. Così Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Omofobia: Ronzulli (Fi), 'presentato ddl contro aggressioni e discriminazioni'... - Adimentsua : RT @13mari81: #Studio24 il dibattito sul #DDLZan, la Ronzulli da un ora con la scusa della legge divisiva propone di limitarsi ad aggiunge… - 13mari81 : #Studio24 il dibattito sul #DDLZan, la Ronzulli da un ora con la scusa della legge divisiva propone di limitarsi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Ronzulli

Il Denaro

...sui social per sollecitare la politica ad adottare in fretta il disegno di legge contro l', ... Tommaso Zorzi e Licia, lite da Maurizio Costanzo/ "Ddl Zan non è un gioco!" LA REPLICA DI ...... e ad alzo zero, dalla Meloni come dagli azzurri, Occhiuto (capogruppo alla Camera) e del '... Il ddl anti -: il 'muro' dei cantanti vip L'altro tema che intorbida le acque, ma in ...Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Come avevo annunciato in tv al Maurizio Costanzo Show e promesso durante un confronto con Alessandro Zan, per evitare di ...Tra le fila del partito che fa riferimento a Silvio Berlusconi c'è chi osteggia il Ddl Zan, chi invece lo ha votato e non ha intenzione di cambiare idea e chi prova a mediare, come la senatrice di Fi ...