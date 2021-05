"Non mi piacciono queste cose". Gelo a L'Eredità, Insinna legge la domanda e sbotta: un grosso caso per la Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Gelo a L'Eredità, nella puntata del 4 maggio, Flavio Insinna ha preso le distanza da una delle tante domande del gioco di Rai 1. "Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?", ha chiesto il conduttore alla concorrente arrivata poi al rush finale, ossia alla Ghigliottina. Ma è stato appena letta la domanda, che il conduttore ha spiazzato tutti: "Non mi piace usare gli animali come esempi negativi, come chi dice 'solo come un cane'. Gli asinelli sono intelligenti e hanno dei grandi occhioni". Dalla sua parte i telespettatori che su Twitter hanno commentato: "È vero, sono degli animali molto intelligenti". E ancora: "Molto sensibile". Insinna tempo fa aveva attirato anche le critiche di Federcaccia a causa di alcune esternazioni contro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)a L', nella puntata del 4 maggio, Flavioha preso le distanza da una delle tante domande del gioco di Rai 1. "Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?", ha chiesto il conduttore alla concorrente arrivata poi al rush finale, ossia alla Ghigliottina. Ma è stato appena letta la, che il conduttore ha spiazzato tutti: "Non mi piace usare gli animali come esempi negativi, come chi dice 'solo come un cane'. Gli asinelli sono intelligenti e hanno dei grandi occhioni". Dalla sua parte i telespettatori che su Twitter hanno commentato: "È vero, sono degli animali molto intelligenti". E ancora: "Molto sensibile".tempo fa aveva attirato anche le critiche di Federcaccia a causa di alcune esternazioni contro ...

