Giorno_Cremona : Minacce e aggressioni sul treno: presi due baby rapinatori a Cremona - LennyFarmer_ : RT @NEG_Zone: Il giovane paramedico, deceduto all'età di 29 anni, aveva già ricevuto minacce e aggressioni da parte di un vicino a causa de… - NEG_Zone : Il giovane paramedico, deceduto all'età di 29 anni, aveva già ricevuto minacce e aggressioni da parte di un vicino… - PCagnan : RT @jacopogiliberto: 3 maggio, giornata mondiale della libertà di stampa. nel 2021 per le minacce ai giornalisti l'italia è 41a nell'indic… - jacopogiliberto : RT @jacopogiliberto: 3 maggio, giornata mondiale della libertà di stampa. nel 2021 per le minacce ai giornalisti l'italia è 41a nell'indic… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce aggressioni

Il Giorno

Urne aperte dopo una campagna elettorale segnata dalledi morte a molti leader politici e dalleverbali dell'estrema ...Cremona, 4 maggio - Sono stati incastrati i due baby rapinatori, hanno 15 e 16 anni, che hanno aggredito e rapinato due giovani sul treno Brescia - Cremona . L'episodio si è verificato lo scorso ...I ragazzini, di 15 e 16 anni, prendevano di mira le vittime e con schiaffi e minacce si facevano consegnare soldi e telefono cellulare ...TORINO – Sono le 16 di giovedì in zona Borgo Vittoria quando un cittadino romeno di 33 anni entra in un bar. L’uomo, dopo aver preso una birra, si allontana dal locale. Dopo pochi istanti rientra, in ...