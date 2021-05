L’Empoli torna in Serie A: ufficiale la promozione per i toscani (Di martedì 4 maggio 2021) L’Empoli è ufficialmente promosso in Serie A: è arrivata la matematica per i ragazzi di Dionisi L’Empoli torna in Serie A! Dopo il 4-0 al Cosenza i toscani possono festeggiare il ritorno nella massima Serie italiana dopo due anni di assenza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021)è ufficialmente promosso inA: è arrivata la matematica per i ragazzi di DionisiinA! Dopo il 4-0 al Cosenza ipossono festeggiare il ritorno nella massimaitaliana dopo due anni di assenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

diavolisempre : L'empoli torna in serie A con 2 turni di anticipo. Bagarre per la seconda promozione con la salernitana che al 97 m… - MCalcioNews : UFFICIALE: l'Empoli torna in Serie A - ImpieriFilippo : RT @ImpieriFilippo: L'Empoli torna in Serie A. - ImpieriFilippo : L'Empoli torna in Serie A. - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Serie B, l'Empoli torna nella massima serie dopo due anni -

Ultime Notizie dalla rete : L’Empoli torna L'Empoli passeggia sul Cosenza e torna in serie A. Rossoblu praticamente in serie C Quotidiano online