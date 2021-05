La morte atroce di Luana in fabbrica. "Non si può morire come 50 anni fa" (Di martedì 4 maggio 2021) Il giorno dopo la morte di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne risucchiata da un macchinario dell’azienda tessile Orditura Luana in provincia di Prato, sono la rabbia e la voglia di verità a prendere il sopravvento. I sindacati - Cgil, Cisl e Uil - denunciano in una nota come esistano ancora luoghi di lavoro lontani dagli standard di sicurezza previsti. “La tragedia è il secondo incidente mortale sul lavoro nella nostra zona dall’inizio dell’anno. Il secondo che ha come vittime lavoratori giovanissimi”, scrivono i sindacati che stanno organizzando “una forte azione di mobilitazione” per venerdì, probabilmente davanti alla prefettura di Prato. Il riferimento è alla sorte di Sabri Jaballah, il pratese di origini tunisine che tre mesi fa, il 2 febbraio scorso, è morto in un’azienda tessile di Montale, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Il giorno dopo ladiD’Orazio, l’operaia 22enne risucchiata da un macchinario dell’azienda tessile Orditurain provincia di Prato, sono la rabbia e la voglia di verità a prendere il sopravvento. I sindacati - Cgil, Cisl e Uil - denunciano in una notaesistano ancora luoghi di lavoro lontani dagli standard di sicurezza previsti. “La tragedia è il secondo incidente mortale sul lavoro nella nostra zona dall’inizio dell’anno. Il secondo che havittime lavoratori giovanissimi”, scrivono i sindacati che stanno organizzando “una forte azione di mobilitazione” per venerdì, probabilmente davanti alla prefettura di Prato. Il riferimento è alla sorte di Sabri Jaballah, il pratese di origini tunisine che tre mesi fa, il 2 febbraio scorso, è morto in un’azienda tessile di Montale, ...

