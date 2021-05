Isola 15, Elisa Isoardi svela cosa l’ha spinta a partecipare al reality. E a proposito di un futuro in Mediaset… (Di martedì 4 maggio 2021) Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Nonostante l’abbandono forzato, a causa di un problema all’occhio da tenere sotto controllo, la conduttrice ha lasciato il segno sulle spiagge dell’Honduras. Per Tv Sorrisi e Canzoni, Elisa ha fatto un bilancio della sua esperienza sull’Isola, che assicura “rifarebbe ancora”: Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace. Socrate diceva: “Conosci te stesso”. Scoprire qualcosa di sé è già metà della strada. Ho ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 maggio 2021)è stata una delle protagoniste indiscusse della quindicesima edizione de L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Nonostante l’abbandono forzato, a causa di un problema all’occhio da tenere sotto controllo, la conduttrice ha lasciato il segno sulle spiagge dell’Honduras. Per Tv Sorrisi e Canzoni,ha fatto un bilancio della sua esperienza sull’, che assicura “rifarebbe ancora”: Quando mi hanno proposto L’non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualche mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, difossi capace. Socrate diceva: “Conosci te stesso”. Scoprire qualdi sé è già metà della strada. Ho ...

