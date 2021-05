Il bacio a Biancaneve? “Non è consensuale” (Di martedì 4 maggio 2021) Il bacio del Principe Azzurro a Biancaneve? Non è consensuale. A sollevare il caso, con una provocazione, è il San Francisco Gate. Il quotidiano californiano affronta il tema in un articolo che trae spunto dalla novità in casa Disneyland e in particolare nel parco di Anaheim, in California, che da poco ha riaperto dopo 400 giorni di lockdown. La nuova attrazione legata alla favola di Biancaneve, Snow White’s Enchanted Wish, ha debuttato sostituendo l”antenato’ Snow White’s Scary Adventures. Effetti speciali, emozioni, luci e suoni rendono l’esperienza indimenticabile. C’è un ‘ma’. Il finale, ovviamente, è rappresentato dal bacio con cui il Principe Azzurro sveglia Biancaneve dall’incantesimo della regina malvagia. “Il bacio del vero amore”, si legge nell’articolo, le ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Ildel Principe Azzurro a? Non è. A sollevare il caso, con una provocazione, è il San Francisco Gate. Il quotidiano californiano affronta il tema in un articolo che trae spunto dalla novità in casa Disneyland e in particolare nel parco di Anaheim, in California, che da poco ha riaperto dopo 400 giorni di lockdown. La nuova attrazione legata alla favola di, Snow White’s Enchanted Wish, ha debuttato sostituendo l”antenato’ Snow White’s Scary Adventures. Effetti speciali, emozioni, luci e suoni rendono l’esperienza indimenticabile. C’è un ‘ma’. Il finale, ovviamente, è rappresentato dalcon cui il Principe Azzurro svegliadall’incantesimo della regina malvagia. “Ildel vero amore”, si legge nell’articolo, le ...

