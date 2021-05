Formula 1 Gp Montecarlo 2021 | torna il pubblico

(Di martedì 4 maggio 2021) Stefano Domenicali lo aveva preannunciato circa 10 giorni fa: ilin1 sarebbeto in occasione del Gran Premio di, in programma per domenica 23 maggio. E così in ...

Stefano Domenicali lo aveva preannunciato circa 10 giorni fa: il pubblico in1 sarebbe tornato in occasione del Gran Premio di, in programma per domenica 23 maggio. E così in effetti accadrà. In giornata sono infatti arrivate le conferme dal Principato. "È ...Sulle tribune dipotranno accomodarsi 7.500 tifosi . Ai cittadini stranieri muniti di biglietto verrà richiesto un tampone negativo una volta arrivati nel Principato. 'Per garantire il ...Milano, 4 maggio 2021 - Stefano Domenicali lo aveva preannunciato circa 10 giorni fa: il pubblico in Formula 1 sarebbe tornato in occasione del Gran Premio di Montecarlo, in programma per domenica 23 ...RItorna il pubblico nel Circus, sullo storico tracciato cittadino di Montecarlo: oltre settemila spettatori, che dovranno però aver superato la prova-tampone ...