Festeggiamenti scudetto, la questura chiede di anticipare l’orario di Inter-Sampdoria. Il no (per ora) della Lega (Di martedì 4 maggio 2021) Gli ultrà hanno annunciato un presidio fuori dallo stadio di San Siro. Si attende una risposta dalla Serie A Leggi su corriere (Di martedì 4 maggio 2021) Gli ultrà hanno annunciato un presidio fuori dallo stadio di San Siro. Si attende una risposta dalla Serie A

myrtamerlino : Che l'#Inter potesse vincere lo #Scudetto si era capito da un mese, possibile non organizzare dei festeggiamenti ev… - repubblica : ?? Milano, la polizia interrompe i festeggiamenti in strada per lo scudetto all'Inter - rtl1025 : ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I d… - FQMagazineit : Stefano De Martino, la sua auto vandalizzata durante i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter: “Evidentemente er… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: “Gli assembramenti per lo scudetto un errore carissimo che costerà vite umane” | VIDEO I festeggiamenti per lo scudetto… -