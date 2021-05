Ex Milan – Cassano attacca Conte e l’Inter | ma Vieri non ci sta Video

CinqueNews : Inter campione d’Italia, Cassano: «Demeriti di Juve e Milan, mi annoia vederla» - Milannews24_com : Cassano: «Il primo scudetto della Juve era del mio Milan» - giangio87 : RT @fanpage: Il durissimo attacco di Cassano a Conte - MilanWorldForum : Scudetto Inter. Cassano:'I demeriti del Milan...' Le news -) - fanpage : Il durissimo attacco di Cassano a Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cassano

... ecco le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro Antonio, in diretta Twitch alla Bobo ... per me ci sono grandi demeriti soprattutto della Juve e poi anche del, anche se ...... ma punta anche il dito sulle carenze delle altre squadre: Juve ein particolare. Il giocatore simbolo Antonionon sceglie né Lukaku , né Barella e nemmeno Hakimi come giocatore simbolo ...Il Napoli e i sospetti su arbitri, Var e Juventus. Dopo le due partite il Napoli non ci sta a perdere punti che potrebbero essere decisivi per un posto in Champions. Posto in Cham ...Antonio Cassano in ‘Bobo Tv’ sul canale Twitch di Vieri ha parlato anche dell’Inter ed è stato ancora una volta durissimo nei ...