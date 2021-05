Estrazione SuperEnalotto 4 Maggio 2021

(Di martedì 4 maggio 2021) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.concorso numero 53 6 43 48 60 75 85 Jolly 1 SuperStar 2 La prossimaLotto sarà effettuata il 6alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 148.400.000,00 € Quotenessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 6 Punti 5 30.055,71 € 432 Punti 4 430,96 € 16.857 Punti 3 32,94 € 298.202 Punti 2 5,75 € Quote Superstar nessuna 5 Stella – 4 4 Stella 43.096,00 € 73 3 Stella 3.294,00 € 1.378 2 Stella 100,00 € 9.939 1 Stella 10,00 € 22.785 0 Stella 5,00 € Guarda il video dell’ ...

LOTTO E JACKPOT: NESSUN 6! Nell'deldi martedì 4 maggio 2021 ancora nulla da fare per quanto riguarda la caccia al 6 fortunato, nessuno è riuscito a mettere le mani sul jackpot né tantomeno a vincere sul 5+1.