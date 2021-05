Empoli in festa, i toscani dopo 2 anni tornano in Serie A (Di martedì 4 maggio 2021) Vittoria interna dei toscani per 4-0 contro il Cosenza che permette di ottenere la promozione diretta nella massima Serie dopo il passo falso della scorsa giornata, l’Empoli non sbaglia e grazie alla rotonda vittoria per 4-0 contro il Cosenza, stacca il pass per la Serie A. Promozione diretta per la squadra di Alessio Dionisi che dopo la retrocessione del 2019 torna nella massima Serie. Per il tecnico e la squadra stagione 2020/21 da incorniciare. I toscani hanno comandato fin dall’inizio la classifica con il primo posto solitario agguantato al 17esimo turno di Serie B e mai lasciato. Oggi al Castellani serviva una vittoria, e il successo contro i calabresi grazie alle reti di Mancuso, La Mantia e Bajrami, ha di fatto portato ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) Vittoria interna deiper 4-0 contro il Cosenza che permette di ottenere la promozione diretta nella massimail passo falso della scorsa giornata, l’non sbaglia e grazie alla rotonda vittoria per 4-0 contro il Cosenza, stacca il pass per laA. Promozione diretta per la squadra di Alessio Dionisi chela retrocessione del 2019 torna nella massima. Per il tecnico e la squadra stagione 2020/21 da incorniciare. Ihanno comandato fin dall’inizio la classifica con il primo posto solitario agguantato al 17esimo turno diB e mai lasciato. Oggi al Castellani serviva una vittoria, e il successo contro i calabresi grazie alle reti di Mancuso, La Mantia e Bajrami, ha di fatto portato ...

