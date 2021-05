Emozioni contrastanti nel post Monza – Lecce

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021)è stata una delle partite della 36esima giornata del campionato di Serie B. La partita è terminata 1-0 per la squadra di mister Brocchi che ha agganciato i giallorossi al secondoo. La lotta per la promozione si fa sempre più dura.hanno animato ilgara, quando Brocchi e Corini hanno analizzato il match in conferenza stampa. Sconfitta pesante per ilche perde adopo: quali le parole dei tecnici? Al termine di, i due allenatori delle squadre hanno tenuto le rispettive conferenze stampa. Cristian Brocchi, tecnico dei Brianzoli, ha detto: ...