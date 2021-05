Dl Sostegni, la bozza e le novità in arrivo (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Via libera, nella notte, della Commissione congiunta del Senato Bilancio e Finanze al decreto Sostegni. Il provvedimento, in scadenza il 21 maggio, è ora atteso in Aula al Senato per la prima lettura. Relatori a Palazzo Madama sono Roberta Toffanin (Fi), Daniele Manca (Pd) e per l’opposizione Luca De Carlo (FdI). Semaforo verde alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19: passato nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, l’emendamento al decreto Sostegni trasversale, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi. Il testo stabilisce che “la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Via libera, nella notte, della Commissione congiunta del Senato Bilancio e Finanze al decreto. Il provvedimento, in scadenza il 21 maggio, è ora atteso in Aula al Senato per la prima lettura. Relatori a Palazzo Madama sono Roberta Toffanin (Fi), Daniele Manca (Pd) e per l’opposizione Luca De Carlo (FdI). Semaforo verde alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19: passato nelle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, l’emendamento al decretotrasversale, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi. Il testo stabilisce che “la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del ...

