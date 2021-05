Dario Acocella racconta una scena di Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord

Samarcandafilm : RT @LPoltronissima: Debutta in anteprima al Trento Film Festival PAOLO COGNETTI. SOGNI DI GRANDE NORD regia di Dario Acocella -

Un raod movie, un film documentario, un viaggio nel cuore del rapporto tra l'uomo e la natura "che è al centro del nostro futuro"., regista e con Paolo Cognetti e Francesco Favale autore di 'Sogni di Grande Nord', in Concorso Internazionale al Trento Film Festival, ci porta nella natura selvaggia in un originale ...... cambiamento ora al centro del documentario Paolo Cognetti " Sogni di Grande Nord di, che prima dell'uscita ufficiale nelle sale con Nexo Digital sarà presentato in anteprima nazionale,...“Era l’ultimo centro abitato del Canada al confine con l’Alaska. Cosa spinge delle persone a vivere in un luogo così inospitale? ”, si chiede Dario Acocella, regista del documentario. Leggi ...Un percorso originale e dal potente impatto visivo, sulle orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau, Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di Into the Wild, in un viaggio letter ...