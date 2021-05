Covid Gb | quasi 2mila contagi e 4 morti in 24 ore

(Di martedì 4 maggio 2021) Sonoduemila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna e quattro i decessi per complicanze. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali parlando di 1.946 casi positivi in più rispetto a ieri. Viene quindi aggiornato a 4.423.796 il totale deie a 127.543 quello delle persone decedute nell’arco dei 28 giorni dopo aver effettuato un test risultato positivo al-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Daniele_Manca : Covid, è improbabile raggiungere l’immunità di gregge. Anthony Fauci agli Usa: «Abbiamo smesso di usare questa sogl… - MediasetTgcom24 : Covid, Stefani: 'Vaccinati quasi 3 milioni di soggetti fragili e caregiver' #vaccini - MSF_ITALIA : La seconda ondata di #Covid19 ha raggiunto il nord-est della #Siria. I casi confermati sono più di 15.000, tra cui… - tartaruga20201 : RT @Valenti63339244: Al medico di base di mia madre è stata consegnata una lista di quasi 1000 persone da forare. Da bravo cecchino esegue… - effe_grazia : RT @Valenti63339244: Al medico di base di mia madre è stata consegnata una lista di quasi 1000 persone da forare. Da bravo cecchino esegue… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi

Orizzonte Scuola

In ospedale ci sono 549 pazienti, 9 in più di ieri. Di questi, 62 sono in terapia intensiva. ... su oltre 15mila tamponi (+4.660 su ieri) e25mila antigenici. Si registra rispetto a ieri un ...Nel dettaglio, oggi nel Lazio "su oltre 15mila tamponi (+4.660) e25mila antigenici per un ...nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- 19 ...Dopo il Covid invece gli arrivi turistici internazionali sono calati del 73% a livello globale nel 2020 e si sono registrati impatti senza precedenti sui gruppi vulnerabili e piccole e medie imprese ...Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è da sempre insufficiente. Molte regole attuali, poi, ostacolano gli scienziati: vanno velocizzate procedure autorizzative e approvazioni de ...