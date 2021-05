Cieli azzurri con poche nuvole

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 maggio 2021) Un po’ di sole lunedì si è visto: continuerà ad affacciarsi su Bergamo in questo inizio di maggio? Risponde Antonio Marioni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Una profonda depressione agisce in queste ore tra Danimarca e Gran Bretagna arrivando a lambire con la sua parte meridionale le Alpi. Nella giornata di mercoledì tale circolazione tenderà ad abbassarsi ulteriormente portando nubi e qualche pioggia anche sulla Lombardia, soprattutto sull’area settentrionale della regione. Martedì 4 maggio 2021 Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su pianure con nubi più consistenti su area Apina nord-occidentale dove potranno verificarsi delle piogge. Tendenza ad aumento delle nubi su area Alpina e Prealpina in giornata. Nel pomeriggio-sera molte nubi su Alpi e Prealpi con possibilità di qualche rovescio mentre su pianure avremo qualche passaggio nuvoloso ma senza ...