Ciclabile sul Lungotevere, una citazione di Celentano umilia la Raggi: «E non lasciano l'erba» (Di martedì 4 maggio 2021) Nervi tesissimi nella maggioranza capitolina, dopo il pasticcio dell'orribile pista Ciclabile sul Lungotevere. A far capire il livello di imbarazzo e tensione che vivono i M5S arriva un post del consigliere comunale e presidente della Commissione ambiente, Daniele Diaco, contro il writer malinconico (o i writers) che sulla Ciclabile ha scritto a caratteri cubitali «E non lasciano l'erba», citando il celeberrimo verso della canzone di Adriano Celentano Il ragazzo della via Gluck. «Li troveranno presto», ha tuonato Diaco, puntando l'indice contro «gli oppositori di Virginia Raggi» e apparendo neanche lontanamente sfiorato dall'idea che la scritta possa essere il gesto spontaneo di un qualche romano sconfortato da tanta bruttezza.

