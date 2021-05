C’è un razzo cinese che sta per rientrare sulla Terra e non sappiamo dove cadrà (Di martedì 4 maggio 2021) (foto: CGTN)Dopo essere partito da Wenchang, nella provincia cinese di Hainan, il 29 aprile scorso e aver portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese, che dovrebbe essere completata alla fine del 2022, lo stadio centrale del razzo Long March 5B sta tornando sulla Terra. Tuttavia il suo rientro, che dovrebbe essere intorno al 10 maggio con un’incertezza di un paio giorni, sta avvenendo in modo incontrollato e il luogo del suo atTerraggio, quindi, è ancora sconosciuto. Probabilmente i suoi frammenti, secondo gli esperti, cadranno negli oceani, che coprono il 70% circa della superficie terrestre. Va anche precisato che la maggior parte dei detriti tende a bruciare nell’atmosfera e solamente alcuni frammenti possono arrivare sul nostro pianeta. “L’ultima volta che ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) (foto: CGTN)Dopo essere partito da Wenchang, nella provinciadi Hainan, il 29 aprile scorso e aver portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale, che dovrebbe essere completata alla fine del 2022, lo stadio centrale delLong March 5B sta tornando. Tuttavia il suo rientro, che dovrebbe essere intorno al 10 maggio con un’incertezza di un paio giorni, sta avvenendo in modo incontrollato e il luogo del suo atggio, quindi, è ancora sconosciuto. Probabilmente i suoi frammenti, secondo gli esperti, cadranno negli oceani, che coprono il 70% circa della superficie terrestre. Va anche precisato che la maggior parte dei detriti tende a bruciare nell’atmosfera e solamente alcuni frammenti possono arrivare sul nostro pianeta. “L’ultima volta che ...

