(Di martedì 4 maggio 2021)- Ilha ripreso nel pomeriggio di oggi gli allenamenti in vista della gara con il Benevento , in programma il 9 maggio alle 15 al Vigorito. Al Centro sportivo di Assemini l'...

sportli26181512 : Cagliari, Ceppiteli a riposo precauzionale: Ripresa dei lavori per i rossoblù in vista della gara con il Benevento… - ilpodsport : #Calcio Cagliari, Ceppiteli a riposo precauzionale #ilpodsport -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Ceppiteli

- Ilha ripreso nel pomeriggio di oggi gli allenamenti in vista della gara con il Benevento , in programma il 9 maggio alle 15 al Vigorito. Al Centro sportivo di Assemini l'allenamento dei ragazzi ...CAGLIARI - Il Cagliari ha ripreso nel pomeriggio di oggi gli allenamenti in vista della gara con il Benevento, in programma il 9 maggio alle 15 al Vigorito. Al Centro sportivo di Assemini l'allenament ...Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio ad Assemini per preparare la sfida contro il Benevento: il report del club Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio ad Assemini per preparare la sfida ...