Benevento | sogni e incubi di un finale ad alta tensione

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nulla è compromesso ma la corsa salvezza si è terribilmente complicata per il. I giallorossi domenica pomeriggio ospiteranno il Cagliari al Ciro Vigorito con l'obbligo di portare a casa tre punti fondamentali per scacciare l'incubo retrocessione. Il pareggio raccolto in extremis dai sardi al Maradona contro il Napoli ha fatto scivolare ilal terzultimo posto, piazzamento che vuol dire serie B. I giallorossi, come se non bastasse, ieri sera sono stati staccati anche dal Torino, vittorioso in casa sul Parma. Rischio – Se il campionato dovesse finire adesso la Strega tornerebbe tra i cadetti, situazione che mai si era verificata nelle precedenti 33 giornate di campionato, al punto che il non essere stati mai tra le ultime tre aveva a lungo rappresentato un motivo di vanto e di ...