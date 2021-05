Amazon non paga le tasse: denunce sull’evasione (furba) del colosso dell’e-commerce (Di martedì 4 maggio 2021) Complice la pandemia, l’e-commerce ha vissuto un momento florido, specialmente il colosso Amazon, che ha registrato un utile di 44 miliardi di euro solo in Europa nel 2020, il tutto senza pagare imposte sulle società. La sede europea di Amazon, in Lussembrugo, ha registrato una perdita di 1,2 miliardi di euro e quindi ha pagato zero imposte sulle società.L’operato fiscale di ‘Amazon’ ora è sotto lente d’ingrandimento. Amazon ‘furbetto’: le accuse dei laburisti L’attacco frontale arriva dalla Gran Bretagna, dove la parlamentare laburista Margaret Hodge denuncia: “Sembra che la campagna incessante di Amazon di spaventosa elusione fiscale continui” e ha aggiunto “Le entrate di Amazon sono aumentate ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 maggio 2021) Complice la pandemia, l’e-ha vissuto un momento florido, specialmente il, che ha registrato un utile di 44 miliardi di euro solo in Europa nel 2020, il tutto senzare imposte sulle società. La sede europea di, in Lussembrugo, ha registrato una perdita di 1,2 miliardi di euro e quindi hato zero imposte sulle società.L’operato fiscale di ‘’ ora è sotto lente d’ingrandimento.‘furbetto’: le accuse dei laburisti L’attacco frontale arriva dalla Gran Bretagna, dove la parlamentare laburista Margaret Hodge denuncia: “Sembra che la campagna incessante didi spaventosa elusione fiscale continui” e ha aggiunto “Le entrate disono aumentate ...

Amazon: in Europa nel 2020 ricavi record, ma tasse zero Nell'anno dell'e - commerce, il colosso delle vendite online Amazon anche in Europa ha registrato ricavi da record a fronte dei quali non dovrà versare nemmeno un euro nelle casse del fisco del Lussemburgo dove la società ha sede nel nostro continente e da dove ...

