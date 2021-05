Alitalia, compagnia più puntuale d’Europa anche in primo quadrimestre (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Con il 93,6% dei voli arrivati in orario Alitalia si conferma, anche in questi primi quattro mesi del 2021, la compagnia aerea più puntuale in Europa e la sesta nel mondo. Lo certifica FlightStats (Cirium), autorevole società americana che monitora le performance operative delle principali compagnie, confrontando i dati delle aviolinee con la metodologia “A14”, ovvero con una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all’orario di atterraggio previsto. Il dato del primo quadrimestre del 2021 – si legge nella nota – “conferma le performance di vertice della compagnia, che negli ultimi tre anni si è sempre classificata nelle prime due posizioni europee (prima nel 2020, seconda nel 2019 e 2018)”. Ottime prestazioni operative anche in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Con il 93,6% dei voli arrivati in orariosi conferma,in questi primi quattro mesi del 2021, laaerea piùin Europa e la sesta nel mondo. Lo certifica FlightStats (Cirium), autorevole società americana che monitora le performance operative delle principali compagnie, confrontando i dati delle aviolinee con la metodologia “A14”, ovvero con una tolleranza in arrivo di 14 minuti rispetto all’orario di atterraggio previsto. Il dato deldel 2021 – si legge nella nota – “conferma le performance di vertice della, che negli ultimi tre anni si è sempre classificata nelle prime due posizioni europee (prima nel 2020, seconda nel 2019 e 2018)”. Ottime prestazioni operativein ...

Agenzia_Dire : La compagnia aerea che sorgerà dalle ceneri di Alitalia, ha scelto Fiumicino, e quindi Roma, come l’hub della sua r… - coeurdellion : Non credo comunque che esista gente più delusional dei dipendenti di Alitalia che scattano all'attacco ogni volta c… - Ema_Boccardo : La Rai è servizio pubblico quanto Alitalia è la compagnia di bandiera. #Rai #Alitalia - MestreRoby : @Lucrezi97533276 Un po' come la riorganizzazione dell'Alitalia fatta da Berlusconi a suo tempo. Debiti in groppa al… - jungle1970 : @c_mennini @AlRobecchi @PoliticaPerJedi Con quali contratti e ruoli è tutto da definire, però. In Italia non esisto… -