Vola in alto la DP Noleggi SG Volley: vittoria e primo posto conquistato! (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Non potevano sperare in un epilogo migliore le “diavole rosse” sangiorgesi che nell’ultima giornata di questa prima fase di campionato, conquistano l’ottava vittoria in altrettante gare disputate. Una partita mai in discussione quella col VP 70 Pomigliano Sport vista al Palasport di San Giorgio del Sannio con le padrone di casa che hanno imposto il proprio gioco sin dall’inizio. Il tre a zero finale, ottenuto con parziali abbastanza larghi, è il chiaro segno dell’andamento del match. Grinta, determinazione e complicità, questi gli elementi principali che hanno consentito alla compagine sangiorgese di avere la meglio sulle atlete napoletane e di regalare ai propri tifosi una grande soddisfazione. Una vittoria più che meritata quindi, che ha consentito alle bianco-rosse sannite ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Non potevano sperare in un epilogo migliore le “diavole rosse” sangiorgesi che nell’ultima giornata di questa prima fase di campionato, conquistano l’ottavain altrettante gare disputate. Una partita mai in discussione quella col VP 70 Pomigliano Sport vista al Palasport di San Giorgio del Sannio con le padrone di casa che hanno imil proprio gioco sin dall’inizio. Il tre a zero finale, ottenuto con parziali abbastanza larghi, è il chiaro segno dell’andamento del match. Grinta, determinazione e complicità, questi gli elementi principali che hanno consentito alla compagine sangiorgese di avere la meglio sulle atlete napoletane e di regalare ai propri tifosi una grande soddisfazione. Unapiù che meritata quindi, che ha consentito alle bianco-rosse sannite ...

