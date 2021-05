Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/05/21 (Di lunedì 3 maggio 2021) La vita è tutta una questione di pali. E Uomini e Donne non è certo da meno. C’è il palo che mi prenderò io quando Giacomo Czerny preferirà quell’accollo insostenibile di Carolina Ronca a quella meraviglia di Martina Grado. Che per carità, avrà i suoi difetti pure lei, nessuno lo mette in dubbio. Ma io giuro che non mi capacito come si possa scientemente preferirle quella drama queen che si è studiata per bene il copione della corteggiatrice modello (e sto solo aspettando quando lancerà una scarpa al tronista, che giusto quello le manca da spuntare dalla lista dei cliché Uominiedonniani). A meno che non si ragioni col pistolino, certo. E io speravo così taaanto che Giacomo fosse diverso dal tronista medio che ragiona col pistolino, mortacci. Poi c’è Gemma Galgani, che se ancora non ha dato il palo ad Aldo Farella è solo perché il suo ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) La vita è tutta una questione di pali. Enon è certo da meno. C’è il palo che mi prenderò io quando Giacomo Czerny preferirà quell’accollo insostenibile di Carolina Ronca a quella meraviglia di Martina Grado. Che per carità, avrà i suoi difetti pure lei, nessuno lo mette in dubbio. Ma io giuro che non mi capacito come si possa scientemente preferirle quella drama queen che si è studiata per bene il copione della corteggiatrice modello (e sto solo aspettando quando lancerà una scarpa al tronista, che giusto quello le manca da spuntare dalla lista dei clichéedonniani). A meno che non si ragioni col pistolino, certo. E io speravo così taaanto che Giacomo fosse diverso dal tronista medio che ragiona col pistolino, mortacci. Poi c’è Gemma Galgani, che se ancora non ha dato il palo ad Aldo Farella è solo perché il suo ...

