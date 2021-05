Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 19:10 (Di lunedì 3 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno chi sta valutando di estendere astrazeneca gli under 60 rendono noto Il commissario per l’emergenza figliolo i vaccini vanno impiegati tutti lì Chiara astrazeneca hai consigliato a determinate classi Ma dice che va bene per tutti Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali se non impieghiamo tutti facendo il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi per figurati il capo della protezione civile Curcio incalza dobbiamo iniziare tutto quello che abbiamo lei ma sta valutando l’uso del vaccino faiser Biotech per la fascia di età 12-15 anni Cambiamo argomento rinvio della Plastic Tax a gennaio 2022 un fondo da 600 milioni per consentire ai comuni di ridurre la Tari alle attività colpite dalle chiusure e un’altro da 500 milioni per ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno chi sta valutando di estendere astrazeneca gli under 60 rendono noto Il commissario per l’emergenza figliolo i vaccini vanno impiegati tutti lì Chiara astrazeneca hai consigliato a determinate classi Ma dice che va bene per tutti Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali se non impieghiamo tutti facendo il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi per figurati il capo della protezione civile Curcio incalza dobbiamo iniziare tutto quello che abbiamo lei ma sta valutando l’uso del vaccino faiser Biotech per la fascia di età 12-15 anni Cambiamo argomento rinvio della Plastic Tax a gennaio 2022 un fondo da 600 milioni per consentire ai comuni di ridurre la Tari alle attività colpite dalle chiusure e un’altro da 500 milioni per ...

