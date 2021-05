Uccise l’amico 93enne per una casa contesa | 86enne condannato a 14 anni di carcere

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ statoa quattordicie tre mesi didal tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’ottantaseienne Francesco Pernice, riconosciuto responsabile della morte dell’anziano amico di 93Pantaleo Di Pilato, ucciso con un taglierino nella sua abitazione in via Marechiaro a Mondragone (Caserta) il 21 ottobre del 2019. Un delitto efferato, visto che la vittima fu colpita molte volte sul collo e sul volto, e fu trovata dai carabinieri in una pozza di sangue; si capì subito che non si trattava di rapina, vista che la porta d’ingresso non era stata forzata e dallanon mancava nulla. La svolta poche ore dopo il fatto: Pernice fu poi fermato e confessò dopo un lungo interrogatorio, finendo ai domiciliari. Dal processo è emerso che l’omicida si ...