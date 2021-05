"Troppo doloroso, non parliamone". Cesara Buonamici stoppa la D'Urso: la domanda su Sposini che la fa crollare (Di lunedì 3 maggio 2021) "Non parliamone, dai". Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, stoppa Barbara D'Urso che le ha appena rivolto una domanda su Lamberto Sposini. Nel salotto di Domenica Live si parla del grande giornalista, collega di Cesara nella squadra di Enrico Mentana e poi volto amatissimo della Vita in diretta. Proprio 10 anni fa, il 29 aprile 2011, Lamberto si sentì male prima dello speciale di Rai1 sul matrimonio reale tra William e Kate Middleton. La D'Urso chiede alla Buonamici, in collegamento, che ricordi abbia di quel drammatico giorno e Cesara si mostra subito titubante, frenata dall'emozione. E dopo il rifiuto, poche parole: "Troppo doloroso". Compresa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) "Non, dai"., volto storico del Tg5,Barbara D'che le ha appena rivolto unasu Lamberto. Nel salotto di Domenica Live si parla del grande giornalista, collega dinella squadra di Enrico Mentana e poi volto amatissimo della Vita in diretta. Proprio 10 anni fa, il 29 aprile 2011, Lamberto si sentì male prima dello speciale di Rai1 sul matrimonio reale tra William e Kate Middleton. La D'chiede alla, in collegamento, che ricordi abbia di quel drammatico giorno esi mostra subito titubante, frenata dall'emozione. E dopo il rifiuto, poche parole: "". Compresa la ...

