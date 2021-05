Spazio, Musk e Bezos in guerra per la Luna (Di lunedì 3 maggio 2021) Musk e Bezos in guerra per la Luna. Sul tavolo ci sono quasi 3 miliardi di dollari per riportare l’uomo sul nostro satellite naturale e la Nasa aveva scelto il progetto di modulo di alLunaggio di Space X ma il colosso di Elon Musk ora si trova al palo perché l’ente spaziale statunitense gli ha appena sospeso il contratto del valore di 2,9 miliardi di dollari. La ragione? “Jeff Bezos – fondatore di Amazon e di Blue Origin – non ci sta ed ha chiamato a raccolta i suoi legali: ha fatto causa ed ha chiesto alla magistratura degli Stati Uniti di verificare se non fosse il suo il migliore progetto di modulo per fare atterrare nuovamente astronauti sulla Luna” sottolinea lo storico dello Spazio Paolo D’Angelo, conversando con l’Adnkronos ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021)inper la. Sul tavolo ci sono quasi 3 miliardi di dollari per riportare l’uomo sul nostro satellite naturale e la Nasa aveva scelto il progetto di modulo di alggio di Space X ma il colosso di Elonora si trova al palo perché l’ente spaziale statunitense gli ha appena sospeso il contratto del valore di 2,9 miliardi di dollari. La ragione? “Jeff– fondatore di Amazon e di Blue Origin – non ci sta ed ha chiamato a raccolta i suoi legali: ha fatto causa ed ha chiesto alla magistratura degli Stati Uniti di verificare se non fosse il suo il migliore progetto di modulo per fare atterrare nuovamente astronauti sulla” sottolinea lo storico delloPaolo D’Angelo, conversando con l’Adnkronos ...

