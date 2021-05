Scudetto Inter, il ct Mancini: “Vittoria meritata, Conte fa rendere al massimo i giocatori” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Lo Scudetto dell’Inter è ampiamente meritato, l’Inter ha tanti punti di distacco sulla seconda“. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, Intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento per commentare lo Scudetto nerazzurro. “Antonio Conte riesce a far rendere al massimo i giocatori e in un campionato cosi’ lungo e’ una qualita’ importante – ha sottolineato il ct dell’Italia parlando dell’allenatore nerazzurro – La crescita di Barella e Bastoni? E’ fondamentale dare spazio ai giovani, se hanno qualita’ vengono fuori. Darmian agli Europei? Ha fatto un buonissimo campionato, purtroppo non possiamo portare piu’ di 26 giocatori: tanti bravi calciatori dovranno ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) “Lodell’è ampiamente meritato, l’ha tanti punti di distacco sulla seconda“. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale, Robertovenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento per commentare lonerazzurro. “Antonioriesce a farale in un campionato cosi’ lungo e’ una qualita’ importante – ha sottolineato il ct dell’Italia parlando dell’allenatore nerazzurro – La crescita di Barella e Bastoni? E’ fondamentale dare spazio ai giovani, se hanno qualita’ vengono fuori. Darmian agli Europei? Ha fatto un buonissimo campionato, purtroppo non possiamo portare piu’ di 26: tanti bravi calciatori dovranno ...

