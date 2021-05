Returnal per PS5 vittima del review bombing su Metacritic (Di lunedì 3 maggio 2021) La settimana scorsa Returnal, l'esclusiva di PlayStation 5, è stata messa in vendita ed è stata accolta molto positivamente dalla stampa specializzata grazie alle prime recensioni (qui c'è la nostra). Ora il gioco è disponibile per tutti e purtroppo anche lui è caduto vittima del review bombing. Nonostante il fatto che sulla base di recensioni specializzate, il gioco abbia attualmente un 86, a fronte di 89 recensioni, e abbia un punteggio utente di 7,7, non tutto è roseo. Il gioco PS5 sta già iniziando a soffrire di review bombing, qualcosa che forse alcune persone si aspettavano e temevano, ma forse altre non così tanto. Se andiamo alla pagina dei punteggi degli utenti, e impostiamo le loro recensioni per il valore negativo, le valutazioni con punteggio basso nel momento in cui vi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) La settimana scorsa, l'esclusiva di PlayStation 5, è stata messa in vendita ed è stata accolta molto positivamente dalla stampa specializzata grazie alle prime recensioni (qui c'è la nostra). Ora il gioco è disponibile per tutti e purtroppo anche lui è cadutodel. Nonostante il fatto che sulla base di recensioni specializzate, il gioco abbia attualmente un 86, a fronte di 89 recensioni, e abbia un punteggio utente di 7,7, non tutto è roseo. Il gioco PS5 sta già iniziando a soffrire di, qualcosa che forse alcune persone si aspettavano e temevano, ma forse altre non così tanto. Se andiamo alla pagina dei punteggi degli utenti, e impostiamo le loro recensioni per il valore negativo, le valutazioni con punteggio basso nel momento in cui vi ...

