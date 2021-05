Psg | Moise Kean cuore d’oro | distribuisce cibo ad alcuni senza tetto di Parigi

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain,, dimostra di essere un campione anche fuori dal terreno di gioco. Il giovane talento azzurro, autore della stagione più prolifica della sua carriera, si è recato a Port de la Chapelle, nel nord di, per donare deladmigranti edella città francese., attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto del suo gesto, accompagnate dalla frase “Allontanando il dolore”. SportFace.

Mauricio Pochettino potrebbe affidarsi a Mauro Icardi dal primo minuto, con Moise Kean come alternativa in panchina. Il calciatore del PSG, recatosi a Port de la Chapelle insieme ad un gruppo di amici, ha consegnato del cibo ad alcuni migranti e senzatetto parigini. Kean ha poi commentato la foto scrivendo: "Allontanando il dolore".