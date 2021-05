Omicidio Vannini: Taverna, ‘oggi si scrive parola fine su questa tragedia’ (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco Vannini, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni fa. Con la conferma delle condanne per la famiglia Ciontoli, oggi si scrive la parola fine su questa tragedia. Il mio abbraccio a Marina e Valerio, non siete soli!”. Lo scrive in un tweet la vicepresidente del Senato, Paola Taverna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Sono stati anni terribili quelli vissuti dalla famiglia di Marco, ucciso a casa della sua fidanzata 6 anni fa. Con la conferma delle condanne per la famiglia Ciontoli, oggi silasutragedia. Il mio abbraccio a Marina e Valerio, non siete soli!”. Loin un tweet la vicepresidente del Senato, Paola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

