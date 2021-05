Omicidio Vannini | Salvini | ' giustizia è stata fatta per Marco' **

Ultime Notizie dalla rete : **Omicidio Vannini

Marco: confermate le condanne per i Ciontoli La quinta Sezione Penale della Cassazione, come si apprende, dopo lunghe ore di discussione ha così deciso per la conferma di quella che ...Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per l'di Marco, morto nella loro casa di Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza d'appello bis, del 30 ...Caso Vannini attesa per oggi la sentenza dalla Corte di Cassazione. Dopo 6 anni permangono interrogativi e dubbi su una vicenda complessa.I ricorsi della famiglia, accusata a vario titolo dell'omicidio di Marco Vannini, avvenuto la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 a Ladispoli, sono stati rigettati. Antonio Ciontoli dovrà scontare 14 ...