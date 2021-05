Omicidio Vannini, la Cassazione conferma: pene pesanti (Di lunedì 3 maggio 2021) Omicidio Vannini, la Cassazione conferma e le condanne per tutti gli imputati diventano definitive: pene pesanti per la famiglia Ciontoli C’era grande attesa per la decisione della Cassazione sulla sentenza d’appello bis per la morte di Marco Vannini e poco fa è arrivata la conferma. Tutte le condanne stabilite il 30 settembre scorso sono state L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 3 maggio 2021), lae le condanne per tutti gli imputati diventano definitive:per la famiglia Ciontoli C’era grande attesa per la decisione dellasulla sentenza d’appello bis per la morte di Marcoe poco fa è arrivata la. Tutte le condanne stabilite il 30 settembre scorso sono state L'articolo proviene da Inews.it.

