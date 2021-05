Masters 1000 Madrid 2021, programma e ordine di gioco martedì 4 maggio con Sinner (Di lunedì 3 maggio 2021) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 4 maggio al Masters 1000 di Madrid 2021. Si scende in campo per il primo turno dei restanti match e le prime sfide del secondo turno: in campo diversi azzurri, a cominciare da Jannik Sinner contro Guido Pella, ma ci sarà spazio anche per Marco Cecchinato e Matteo Berrettini che può giocare un derby contro Fabio Fognini. Di seguito la programmazione completa. MANOLO SANTANA ore 11 Khachanov vs Nishikori non prima delle ore 15 (9) Bautista Agut vs (Q) Cecchinato non prima delle ore 19 (3) Thiem vs Andujar o Giron ARANTXA SANCHEZ ore 11 (15) Auger-Aliassime vs Ruud a seguire Paul vs (6) Rublev a seguire (8) Berrettini vs Taberner o Fognini STADIUM 3 ore 11 Pella ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Ile l’didialdi. Si scende in campo per il primo turno dei restanti match e le prime sfide del secondo turno: in campo diversi azzurri, a cominciare da Jannikcontro Guido Pella, ma ci sarà spazio anche per Marco Cecchinato e Matteo Berrettini che può giocare un derby contro Fabio Fognini. Di seguito lazione completa. MANOLO SANTANA ore 11 Khachanov vs Nishikori non prima delle ore 15 (9) Bautista Agut vs (Q) Cecchinato non prima delle ore 19 (3) Thiem vs Andujar o Giron ARANTXA SANCHEZ ore 11 (15) Auger-Aliassime vs Ruud a seguire Paul vs (6) Rublev a seguire (8) Berrettini vs Taberner o Fognini STADIUM 3 ore 11 Pella ...

sportface2016 : #MadridOpen, programma e ordine di gioco di martedì 4 maggio: ci sono #Sinner e #Berrettini - planetwin365ita : Dopo la squalifica a Barcellona, #Fognini vuole prontamente riscattarsi ad #AtpMadrid. Il tennista ligure è l'unico… - argo979 : Dopo Barcellona, si torna in Spagna per il Masters 1000 di Madrid. Occhi puntati sul beniamino Nadal, per l'Italia… - ilfaroonline : Masters 1000 di Madrid: oggi esordio di Fognini con Taberner - Giornottennis : A Madrid già iniziato il Masters 1000 e non sono mancate le sorprese. Ceck in main draw, fuori gli altri 3 italici.… -