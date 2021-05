Marco Vannini, la decisione della Corte di Cassazione. Confermate tutte le condanne (Di lunedì 3 maggio 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (accusato di omicidio volontario con dolo eventuale) per la morte di Marco Vannini, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. I giudici della Quinta sezione penale di Piazza Cavour rigettando i ricorsi degli imputati hanno confermato inoltre la condanna a 9 anni e 4 mesi inflitta lo scorso settembre, al processo d’appello bis, ai due figli di Ciontoli, Martina e Federico e alla moglie Maria Pezzillo, per concorso anomalo in omicidio volontario. Continua dopo la foto Applausi e grida di gioia fra familiari e amici di Vannini alla lettura della sentenza. Il processo di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladiha confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (accusato di omicidio volontario con dolo eventuale) per la morte di, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casafidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. I giudiciQuinta sezione penale di Piazza Cavour rigettando i ricorsi degli imputati hanno confermato inoltre la condanna a 9 anni e 4 mesi inflitta lo scorso settembre, al processo d’appello bis, ai due figli di Ciontoli, Martina e Federico e alla moglie Maria Pezzillo, per concorso anomalo in omicidio volontario. Continua dopo la foto Applausi e grida di gioia fra familiari e amici dialla letturasentenza. Il processo di ...

