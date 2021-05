Mancini: «L’Italia faccia come l’Inter. Scudetto meritato, bravo Conte» (Di lunedì 3 maggio 2021) Roberto Mancini, ct delL’Italia, ha parlato dello Scudetto vinto dall’Inter e della partecipazione della Nazionale a EURO 2020 Roberto Mancini, commissario tecnico delL’Italia, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento dello Scudetto vinto dall’Inter e della partecipazione della Nazionale a EURO 2020. Le sue dichiarazioni. Scudetto INTER – «Lo Scudetto dell’Inter è ampiamente meritato, l’Inter ha tanti punti di distacco sulla seconda. Antonio Conte riesce a far rendere al massimo i giocatori e in un campionato così lungo è una qualità importante». BARELLA E BASTONI – «È fondamentale dare spazio ai giovani, se hanno qualità vengono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Roberto, ct del, ha parlato dellovinto dale della partecipazione della Nazionale a EURO 2020 Roberto, commissario tecnico del, ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento dellovinto dale della partecipazione della Nazionale a EURO 2020. Le sue dichiarazioni.INTER – «Lodelè ampiamenteha tanti punti di distacco sulla seconda. Antonioriesce a far rendere al massimo i giocatori e in un campionato così lungo è una qualità importante». BARELLA E BASTONI – «È fondamentale dare spazio ai giovani, se hanno qualità vengono ...

