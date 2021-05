Ma io dico: l’omofobia non si combatte soltanto col codice penale (Di lunedì 3 maggio 2021) L’avvio dell’esame del ddl Zan, dopo l’ostruzionismo inaccettabile della Lega, è stato un successo del Pd, che si è impegnato con il segretario Letta ad approvare finalmente una legge contro l’omotransfobia, che è assolutamente necessaria. Ora la parola passa alla Commissione Giustizia del Senato. Proprio per arrivare ad approvare al più presto un testo con il più ampio consenso possibile (ricordo che in gran parte Fi alla Camera ha votato il testo, mentre al Senato si è espressa, con il resto del centrodestra, contro la calendarizzazione), credo che sia necessario cogliere l’opportunità di una seconda lettura per migliorare il disegno di legge e votarlo definitivamente, blindandone il percorso con i deputati, entro l’apertura della sessione di bilancio. Sono due i motivi politici che mi spingono su questa posizione, condivisa da tanta parte delle associazioni femminili e ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) L’avvio dell’esame del ddl Zan, dopo l’ostruzionismo inaccettabile della Lega, è stato un successo del Pd, che si è impegnato con il segretario Letta ad approvare finalmente una legge contro l’omotransfobia, che è assolutamente necessaria. Ora la parola passa alla Commissione Giustizia del Senato. Proprio per arrivare ad approvare al più presto un testo con il più ampio consenso possibile (ricordo che in gran parte Fi alla Camera ha votato il testo, mentre al Senato si è espressa, con il resto del centrodestra, contro la calendarizzazione), credo che sia necessario cogliere l’opportunità di una seconda lettura per migliorare il disegno di legge e votarlo definitivamente, blindandone il percorso con i deputati, entro l’apertura della sessione di bilancio. Sono due i motivi politici che mi spingono su questa posizione, condivisa da tanta parte delle associazioni femminili e ...

Paola30502511 : @zarkon85 @cardinali_carlo @IlContiAndrea Abbiamo sempre viaggiato....... L anno scorso prima che scopp. La pand er… - SkylarIre : RT @deborahdirubbo: Le critiche devono riferirsi a fatti reali e non inventati, immaginari. Quelle contro Tommaso sono prive di qualsiasi f… - CarmenMaio : RT @deborahdirubbo: Le critiche devono riferirsi a fatti reali e non inventati, immaginari. Quelle contro Tommaso sono prive di qualsiasi f… - deborahdirubbo : Le critiche devono riferirsi a fatti reali e non inventati, immaginari. Quelle contro Tommaso sono prive di qualsia… - Hinayumm : @galeopiteco assolutamente, non dico abbia modificato la realtà però ad oggi, con la possibilità di parlare sui soc… -

Ultime Notizie dalla rete : dico l’omofobia Ma io dico: l'omofobia non si combatte soltanto col codice penale Il Dubbio