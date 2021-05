Luana non ce l’ha fatta, il figlio era nato da poco (Di lunedì 3 maggio 2021) Non aveva ancora compiuto 23 anni Luana D’Orazio, amava la vita, aveva sogni straordinari, il sorriso sempre sulle labbra e non si stancava mai di lavorare. E da poco era diventata mamma di un bellissimo bambino. «Il mio amore, il mio futuro, il mio specchio», diceva alle amiche. Luana è morta stamani poco prima delle 10 inghiottita da una macchina tessile. Una fine orribile, davanti ai colleghi di lavoro, un’ennesima martire del lavoro due giorni dopo la Festa dei Lavoratori e il grande concerto del Primo Maggio. È accaduto a Montemurlo, provincia di Prato, in un’azienda tessile. Luana, come ogni mattina, stava lavorando a un orditoio, una macchina che ordina i fili, tesse e cuce. I compagni di lavoro dicono di aver visto la ragazza risucchiata dal rullo della macchina dove era rimasta ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 3 maggio 2021) Non aveva ancora compiuto 23 anniD’Orazio, amava la vita, aveva sogni straordinari, il sorriso sempre sulle labbra e non si stancava mai di lavorare. E daera diventata mamma di un bellissimo bambino. «Il mio amore, il mio futuro, il mio specchio», diceva alle amiche.è morta stamaniprima delle 10 inghiottita da una macchina tessile. Una fine orribile, davanti ai colleghi di lavoro, un’ennesima martire del lavoro due giorni dopo la Festa dei Lavoratori e il grande concerto del Primo Maggio. È accaduto a Montemurlo, provincia di Prato, in un’azienda tessile., come ogni mattina, stava lavorando a un orditoio, una macchina che ordina i fili, tesse e cuce. I compagni di lavoro dicono di aver visto la ragazza risucchiata dal rullo della macchina dove era rimasta ...

matteosalvinimi : Non si può morire così. Sicurezza, regole, controlli a tappeto: altro che 'festa dei lavoratori', queste devono ess… - EugenioGiani : Non si può morire sul #lavoro a nessuna età. Luana, una giovane mamma di 23 anni è rimasta coinvolta in un incident… - cuba98w : RT @sruotolo1: Non c’è mai fatalità quando si muore al lavoro. Luana D’Orazio aveva 22 anni, era mamma da poco, uccisa dal macchinario dell… - GirolamoNavarra : RT @GuidoCrosetto: La notizia di Luana D’Orazio, ragazza di 23 anni, madre da pochissimo, morta sul lavoro, straziata da una macchina, canc… - ilmandaloriano : RT @GuidoCrosetto: La notizia di Luana D’Orazio, ragazza di 23 anni, madre da pochissimo, morta sul lavoro, straziata da una macchina, canc… -