Fabio Quartararo e il GP di Jerez: un sogno che diventa un incubo (Di lunedì 3 maggio 2021) Quella che doveva essere una facile vittoria si è trasformata in un calvario. Fabio Quartararo esce dal GP di Jerez con tre punti appena, le lacrime agli occhi e un avambraccio che fa un male cane. Il francese di casa Yamaha ha subito un’improvvisa e devastante sindrome compartimentale, di cui non sa spiegare bene le origini. Attualmente, “El Diablo” si trova a Barcellona, per farsi visitare dal Dott. Mir. Dovrà prendere una decisione in vista del GP di Francia, che si svolgerà la prossima settimana. Una decisione fondamentale, dalla quale dipenderà l’esito della sua stagione. You had to feel for an emotional @FabioQ20 today as arm pump cost him a shot at victory! We hope to see him back fighting fit on home soil at Le Mans! #SpanishGP pic.twitter.com/xpDDvthJHS— MotoGP (@MotoGP) May 2, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Quella che doveva essere una facile vittoria si è trasformata in un calvario.esce dal GP dicon tre punti appena, le lacrime agli occhi e un avambraccio che fa un male cane. Il francese di casa Yamaha ha subito un’improvvisa e devastante sindrome compartimentale, di cui non sa spiegare bene le origini. Attualmente, “El Diablo” si trova a Barcellona, per farsi visitare dal Dott. Mir. Dovrà prendere una decisione in vista del GP di Francia, che si svolgerà la prossima settimana. Una decisione fondamentale, dalla quale dipenderà l’esito della sua stagione. You had to feel for an emotional @Q20 today as arm pump cost him a shot at victory! We hope to see him back fighting fit on home soil at Le Mans! #SpanishGP pic.twitter.com/xpDDvthJHS— MotoGP (@MotoGP) May 2, ...

infoitsport : Niente test a Jerez per Fabio Quartararo: in Francia per risolvere i problemi al braccio - infoitsport : Fabio Quartararo salta i test per esami al braccio. Possibile nuova operazione? - dianatamantini : MOTOGP - Alle 13:00 Maverick Viñales al comando nei test MotoGP a Jerez. Seguono Alex Rins e Miguel Oliveira, non c… - corsedimoto : MOTOGP - Alle 13:00 Maverick #Vinales al comando nei test #MotoGP a Jerez. Seguono Alex #Rins e Miguel #Oliveira, n… - Gazzetta_it : #MotoGP, Fabio #Quartararo salta i test: in Francia per controlli al braccio @MotoGP @FabioQ20 -