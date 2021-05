Domenica Live, la d’Urso esulta: felice per le nozze di Alex Belli (Di lunedì 3 maggio 2021) A Domenica Live, Barbara d’Urso ha mostrato in esclusiva il video della proposta di matrimonio di Alex Belli alla sua fidanzata Delia Duran. Una proposta a sorpresa arrivata dall’attore alla modella sulla bianca spiaggia di un’isola alle Maldive. A Domenica Live, Alex Belli annuncia che si sposa una seconda volta. L’attore che sta firmando le carte del divorzio con la prima moglie Katarina Raniakova, è nuovamente innamorato, pronto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 3 maggio 2021) A, Barbaraha mostrato in esclusiva il video della proposta di matrimonio dialla sua fidanzata Delia Duran. Una proposta a sorpresa arrivata dall’attore alla modella sulla bianca spiaggia di un’isola alle Maldive. Aannuncia che si sposa una seconda volta. L’attore che sta firmando le carte del divorzio con la prima moglie Katarina Raniakova, è nuovamente innamorato, pronto Articolo completo: dal blog SoloDonna

ludobrusco : Voglia di live... Domenica 9 Maggio (Festa della mamma) Le Dune Beach Club (Licola) Start ore 13 Mr.Hyde Live @ Nap… - RosyMerola : #MarcoMasini: domenica #9maggio in live streaming con uno speciale concerto acustico dal Teatro della Pergola di… - SinergicaMentis : Marco Masini: domenica 9 maggio in live streaming con uno speciale concerto acustico dal Teatro della Pergola di Fi… - MarcoNeri1987 : @carmelitadurso Domenica Live ha appassionato 1.771.000 spettatori con l’11.69%, nella parte Attualità dalle 14.38… - MarcoNeri1987 : @carmelitadurso Non è vero Domenica Live 1.771.000 spettatori con l’11.69%, nella parte Attualità dalle 14.38 alle… -