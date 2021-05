Covid, Ue: “Permettere ingresso a viaggiatori vaccinati” (Di lunedì 3 maggio 2021) Far entrare nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutti i viaggiatori provenienti da Paesi con una “buona situazione epidemiologica”, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto “l’ultima dose raccomandata” di un vaccino anti-Covid autorizzato dall’Ue. Questa la proposta della Commissione europea agli Stati membri. A parte la prima e la seconda dose di Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca e l’unica dose di Janssen (J&J), il permesso potrebbe essere esteso ai vaccini “che hanno completato il procedimento d’utilizzo di emergenza dell’Oms”. L’ultima dose di vaccino raccomandata (la seconda per Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca e l’unica per Janssen) deve essere stata inoculata almeno 14 giorni prima dell’arrivo del viaggiatore nell’Ue, in modo da essere ragionevolmente certi dell’avvenuta immunizzazione. La novità riguarda i viaggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Far entrare nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutti iprovenienti da Paesi con una “buona situazione epidemiologica”, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto “l’ultima dose raccomandata” di un vaccino anti-autorizzato dall’Ue. Questa la proposta della Commissione europea agli Stati membri. A parte la prima e la seconda dose di Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca e l’unica dose di Janssen (J&J), il permesso potrebbe essere esteso ai vaccini “che hanno completato il procedimento d’utilizzo di emergenza dell’Oms”. L’ultima dose di vaccino raccomandata (la seconda per Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca e l’unica per Janssen) deve essere stata inoculata almeno 14 giorni prima dell’arrivo del viaggiatore nell’Ue, in modo da essere ragionevolmente certi dell’avvenuta immunizzazione. La novità riguarda i viaggi ...

